Festival di Sanremo 2024, più di 6 milioni e mezzo di telespettatori hanno visto i baci della cartolina della Liguria

Più di 6 milioni e mezzo di italiani, con un picco di share di quasi il 70%, hanno visto i baci della cartolina della Liguria ieri sera al Festival di Sanremo.Tra loro c’era anche papà Edoardo che solo pochi giorni fa nella splendida cornice di Nervi, baciava la pancia di mamma Giulia. Mentre oggi tiene tra le braccia il loro piccolo Ettore. Stasera gli altri baci della seconda puntata della cartolina firmata dal regista Fausto Brizzi.

Lo spot di promozione turistica seguirà un “percorso di baci” che culminerà con l’inaugurazione della restaurata Via dell’Amore, il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo. La Cartolina verrà trasmessa durante tutte le serate del Festival nelle sue due versioni alternate e poi sulle tv nazionali, con sempre protagonisti innamorati liguri, scelti durante un casting aperto a Genova, e come sfondo alcuni dei luoghi più romantici della nostra terra. Tutti potranno essere protagonisti della nuova campagna: basterà scattarsi una foto in Liguria con la propria dolce metà e taggare @lamialiguria per vivere in prima persona