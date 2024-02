La Protesta dei Trattori punta su Sanremo

“Gli Agricoltori Autonomi di Alessandria e Asti invieranno un preavviso alla questura di Imperia, perché una delegazione ha intenzione di andare a Sanremo, la sera di venerdì 9 febbraio, durante il Festival”. L’obiettivo è “portare a conoscenza del maggior numero di persone le nostre istanze. A oggi però non conosciamo ancora le modalità della manifestazione e cosa si potrà fare. Sono previsti aggiornamenti il prima possibile”. Ieri, Amadeus in conferenza stampa aveva affermato di essere disponibile a farli salire sul palco: “Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro”, aveva detto il conduttore del Festiva.

Alberto Oldani, uno dei coordinatori della protesta degli agricoltori ha risposto: “Siamo pronti a portare la mucca sul palco di Sanremo. Se si concretizzasse l’invito sul palco arriveremmo con Ercolina, spiegheremo a tutti cosa sta succedendo”.

Informazioni sull'autore del post