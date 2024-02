“Giovani Senza confini”, uscito il bando 2024 per il concorso nazionale di poesia

È uscito il bando 2024 per il concorso nazionale di poesia “Giovani senza confini”, nato in Liguria nel 2001 e organizzato dall’associazione culturale “Alberto Peluffo”, di cui è Presidente Anna Ratto e che prosegue ancora oggi con il patrocinio dei Comuni di Varazze e Celle Ligure. Il tema della nuova edizione è “Volare”.

Il concorso comprende la sezione adulti (dai 18 anni) e la sezione bambini/ragazzi (da 6 a 17 anni). Al concorso si può partecipare sia privatamente che come classi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, con un elaborato individuale. Il fiore all’occhiello di questo premio è la posa della piastrella con le poesie prime classificate, sul lungomare di Celle, visibili quindi tutto l’anno, per coloro che si trovano a passeggiare in questo incantevole angolo di Liguria.

Il tema “Volare” ha il solo scopo di delineare l’argomento di questa edizione e non è necessariamente da utilizzare come titolo della poesia.

Di seguito, riportiamo alcuni punti importanti del nuovo bando.

Gli elaborati non dovranno superare i trenta versi.

Si partecipa con una poesia in lingua italiana da inviare in due copie: su una sola di esse, destinata alla segreteria, occorre scrivere nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico, mail dell’autore ed eventuale iscrizione S.I.A.E. L’altra copia resterà anonima.

Le duplici copie dovranno pervenire entro venerdì 31 maggio 2024 a scelta tra le seguenti modalità: via mail all’indirizzo giovanisenzaconfini@libero.it . Via posta normale a Concorso nazionale di poesia Giovani Senza Confini, via al ponte, 31/4 – 16016 – Cogoleto – (Genova).

La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento che può essere modificato dall’organizzazione qualora si rendesse necessario.

I dati personali verranno utilizzati al solo fine di comunicare i risultati del concorso e il bando dell’anno successivo. L’interessato ha diritto all’accesso dei propri dati, alla rettifica e alla cancellazione. Partecipando al concorso, l’interessato manifesta il consapevole consenso all’uso dei propri dati.

La giuria selezionerà le prime tre poesie di entrambe le sezioni e si riserverà il diritto di nominare eventuali menzioni speciali. Tale regolamento potrebbe subire modifiche.

I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti dagli organizzatori il giorno della premiazione e il loro giudizio è insindacabile e inappellabile.

I lavori non verranno restituiti e resteranno nell’archivio dell’associazione, la quale si riserva di pubblicare eventualmente le opere presentate su giornalini locali o sulla propria pagina Facebook “Giovani Senza Confini”.

La poesia prima classificata di entrambe le sezioni e le eventuali menzioni speciali, verranno scritte su piastrella e poste sul Lungomare Sandro Pertini di Celle Ligure, all’altezza della località Bouffou, nella galleria dedicata al concorso. Le nuove piastrelle verranno sistemate sabato 7 settembre 2024 alle ore 18. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a presenziare. La manifestazione sarà presentata da Stefano Pastorino e Donatella Durando che in quell’occasione presenteranno per la prima volta il tema della successiva edizione.

Per informazioni sul concorso, scrivere all’indirizzo mail giovanisenzaconfini@libero.it