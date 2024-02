Festival di Sanremo 2024, oggi l’atteso opening day con lo spettacolo piromusicale

C’è grande attesa per l’opening day di domenica 4 febbraio, quando un emozionante show di luci e musica illuminerà Sanremo (alle 18.30 circa).

Realizzato in collaborazione con Costa Crociere, torna lo spettacolo pirotecnico musicale accompagnato da un suggestivo light show della nave Costa Smeralda.

I fuochi d’artificio offriranno una danza di luci che utilizzerà la musica come accompagnamento per uno show in cui perdersi tra il fascino delle canzoni del Festival e gli effetti luminosi.

La zona di ascolto è compresa tra la Capitaneria di Porto e Santa Tecla, dove saranno collocate le torri audio.

Non solo: sarà possibile ammirare anche installazioni luminose collocate in corso Imperatrice (4 installazioni) e in piazza San Siro (1 installazione), del Politecnico di Milano e ispirate alle canzoni di Sanremo legate al viaggio.

