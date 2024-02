Calcio, lo Spezia bloccato in casa dal Catanzaro non va oltre l’1-1

Lo Spezia dà continuità alla vittoria di Pisa ma non va oltre il pareggio interno contro il Catanzaro. Finisce 1-1 con botta e risposta nel primo tempo. La squadra ligure ha comunque confermato i progressi di Pisa ma non è ancora sufficiente ad uscire dalla zona retrocessione a cui resta saldamente ancorata. Il Catanzaro consolida la propria posizione play off. La partita si apre con il vantaggio calabrese: è il 12′ quando una ripartenza giallorossa manda in crisi la difesa spezzina: Vandeputte serve a Iemmello il pallone dello 0-1 sotto porta. Lo Spezia prova a reagire e trova la rete al 26′ con Jagiello che ribatte in rete un pallone respinto dal palo su stacco di Mateju. Verde in evidenza al 36′ con Fulignati protagonista, dall’altra parte è Zoet che salva su Sounas che di testa va a un passo dall’1-2. Nella ripresa, Spezia molto attivo con occasioni ancora con Verde e Jagiello ma Fulignati ci mette una pezza anche con l’aiuto della traversa al 64′; pochi minuti dopo è il Catanzaro ad andare a un passo dal colpaccio con Sounas che manda di un soffio a lato.

Spezia – Catanzaro: 1-1;

Reti: 13′ Iemmello (C), 33′ Jagiello (S);

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou (69′ Tanco); Mateju, Jagiello (77′ Moro), S. Esposito, Nagy, Cassata (77′ Vignali); Verde, Falcinelli (69′ P.Esposito). Allenatore: Luca D’Angelo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (73′ D’Andrea), Pompetti (63′ Ambrosino), Verna (89′ Oliveri), Vandeputte; Biasci (62′ Petriccione), Iemmello (89′ Pontisso).

Arbitro: Davide Ghersini della sezione di Genova.

