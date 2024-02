Calcio, Genoa in tono minore ad Empoli se la cava con uno 0-0

Poche emozioni tutte concentrate su un palo e una rete annullata al Genoa. Per il resto, toscani e rossoblu si equivalgono in tutto, anche nella pochezza del gioco e dell’intensità. Il punto serve di più ai rossoblu che consolidano l’11° posto e raggiungono l’8° risultato utile consecutivo, Empoli bene con Nicola in panchina al 3° risultato positivo (1 vittoria e 2 pari). Sotto gli occhi dell’allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, le due squadre non offrono un grande spettacolo, la partita molto fisica e poco tecnica non dà mai l’impressione di decollare. Genoa un po’ più attivo e più vicino alla rete dei toscani ma senza esagerare, anzi, è la squadra di Nicola a sfiorare la rete con un palo di Cambiaghi, poi è Spence che si è visto ribattere sulla linea una conclusone a colpo sicuro da Luperto. Espulso nel finale De Winter. Splendido il colpo d’occhio offerto dai tifosi rossoblu che hanno raggiunto la Toscana in 4.000.

Empoli-Genoa 0-0

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismailj, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (9’ st Cacace), Grassi (26’ st Kovalenko), Maleh, Gyasi; Zurkowski (26’ st Destro), Cambiaghi (40’ st Fazzini); Cerri (9’ st Cancellieri). All. Nicola.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Malinovskyi (1’ st Ejuban), Sabelli (32’ st Martin); Retegui (32’ st Vitinha), Gudmunsson. All. Caridi.

Arbitro: Feliciani di Teramo

