Un tris di liquori liguri unici ad accompagnare Radio 104 al Festival di Sanremo

Un prodotto tipico della Liguria: Barzotto (Basilico, Orzo e Chinotto), il fratello minore di Basanotto, nasce nel 2022, per la sua creazione è stata effettuata una selezione delle migliori materie prime tipiche della Liguria ma con alcune “contaminazioni” di ingredienti foresti. Al profumo spiccano i delicati sentori di cereali dati dall’orzo che si fondono con le note erbacee di basilico, salvia ed il caratteristico profumo di vaniglia. La menta dona freschezza, insieme alle inconfondibili note agrumate del chinotto di Savona. Perfetto da gustare liscio, fresco di frigorifero oppure miscelato in cocktail.

Il Basanotto (Basilico, Salvia e Chinotto), invece, è stato il primo nato nella famiglia dei liquori tipici. Al naso arrivano i profumi agrumati del limone e del chinotto con un finale erbaceo dato dal connubio di basilico e salvia, piacevolmente inframezzati dalla freschezza della menta.

Il Liquore M’Inchinotto è il terzo a entrare nella famiglia dei Liquori Tipici: un liquore artigianale a base di agrumi ed estratti naturali, dal sapore intenso grazie all’utilizzo del chinotto di Savona, presidio Slow Food. Viene prodotto con metodi tradizionali quali la macerazione a freddo e l’affinamento in acciaio inox, utilizzando solo ingredienti di alta qualità.

Artefici di queste ideazioni uniche nel loro genere sono Andrea Falzone, Enrica e Andrea Vacca.

Il Barzotto, Basanotto e M’Inchinotto sono tra gli sponsor di Radio 104 che seguirà a partire da martedì l’evento con 18 ore di diretta giornaliere a bordo del truck su cui sfileranno cantanti, ospiti e moltissimi giovani cantanti che avranno l’opportunità di esibirsi rigorosamente live e poi ancora: notizie, curiosità, aneddoti dalle voci degli speaker, per non perdere nemmeno un secondo della più importante gara canora nazionale.Le dirette di Radio 104 si potranno seguire in FM e in DAB nazionale oltre che attraverso lo streaming del sito www.radi104.it, le App scaricabili gratuitamente e il Canale 77 “Radio 104 TV” del digitale terrestre a copertura regionale.

Info pubbl.

Informazioni sull'autore del post