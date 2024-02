E’ stato identificato il responsabile che ha esploso nella serata di ieri 4 colpi di pistola nel quartiere di San Martino a Sanremo. Si tratta di un uomo di 35 anni residente a Sanremo e con precedenti penali che avrebbe sparato i colpi in seguito ad una lite scoppiata in un bar della zona. Per lui le accuse sono: detenzione illegale di armi e munizioni.