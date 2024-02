Al via la collaborazione per il Festival di Sanremo 2024 tra Radio 104 e Radio Touring

Una bella collaborazione e gemellaggio è nato nelle ultime settimane tra Radio 104 e Radio Touring, emittente della provincia di Reggio Calabria, proprio in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Nata il 1º marzo 1976 nella centralissima Reggio Calabria è stato trampolino di lancio per tanti Dj, alcuni oggi passati nelle radio nazionali, e di alcuni duo comici tra questi Battaglia&Miseferi e Auspici&Polimeni. Radio Touring è da sempre la prima radio reggina e si conferma tra le prime radio più ascoltate in Calabria e in parte della Sicilia. Dal 1º marzo 2015 viene trasmessa anche su Video Touring in radiovisione.

