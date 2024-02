Sanremo, il 15 febbraio riapre il punto nascite

Il prossimo 15 febbraio riaprirà il punto nascite all’Ospedale Borea di Sanremo, dove in ostetricia opereranno 18 ostetriche, un coordinatore, 6 Oss e infermieri di sala operatoria, con anche 12 infermieri impiegati negli asili nido. Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra Regione Liguria, Asl1 e l’Istituto Giannina Gaslini. Sono inoltre in fase di definizione i nuovi bandi messi a punto dalle Asl liguri per l’assunzione di circa 600 professionisti nelle diverse specialità per gli ospedali della regione. Solo nel mese di gennaio sono già arrivati a 43 i dirigenti medici assunti