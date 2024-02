Pietra Ligure, Nel prossimo fine settimana spazio al Val Maremola Trail

Sabato 3 e domenica 4 febbraio, a Pietra Ligure e lungo i sentieri della Val Maremola, si terrà la 12° edizione del Val Maremola Trail, storica e prestigiosa manifestazione sportiva, da anni riferimento tra le gare che aprono la stagione dei trail.

L’evento, inserito nel calendario gare 2024 di Regione Liguria, è organizzato dall’A.s.d. Valmaremola in collaborazione e con il contributo del Comune di Pietra Ligure e i patrocini di Regione Liguria e dei Comuni di Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo e Finale Ligure.

Quattro le gare competitive: dopo l’edizione zero dell’anno scorso, ecco la prima edizione del Trail Ultra (53 Km 2500D+), la dodicesima edizione del Val Maremola Trail (32 Km 1680D+), l’ottava edizione del Try Trail (15 Km 800D+) e, novità di quest’anno, la Dog Endurance (14 Km 700D +), cui si aggiungono la corsa non competitiva “Correndo nella sughereta” (8 Km 300D+) e numerose attività fitness gratuite e aperte a tutti, organizzate in collaborazione con l’asd “Il Corpo”, Identity Dance School di Joele Ciocca e YAMI. Area expo e villaggio sportivo allestiti in piazza San Nicolò.

Tutti i percorsi, dall’impegnativo contenuto tecnico delle quattro gare competitive, al ritmo lento e dolce della camminata, partono dal molo Marinai d’Italia (lungomare Don G.B. Bado) e arrivano nella splendida piazza San Nicolò di Pietra Ligure e si snodano tra le colline pietresi e della Val Maremola, passando nei Comuni di Tovo S. Giacomo, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice e Magliolo. Il Trail Ultra, con i suoi 53 km, si inoltra fin sul colle del Melogno, passando sul sentiero delle “Terre alte”, per poi ridiscendere verso il mare attraversando il borgo di Verezzi e ritornare a Pietra Ligure.

Informazioni, tracciati e modalità di iscrizione: www.valmaremolatrail.it

La manifestazione aderisce al progetto “Corto circuito solidale 2024 by Run for find the cure” e destinerà un euro per ogni iscrizione a iniziative solidali locali e l’intero ricavato delle libere offerte dei partecipanti alla camminata non competitiva.

“Siamo veramente felici di contribuire ad accendere una volta di più i riflettori sul nostro territorio e siamo contenti di supportarne l’attrattività per mezzo di iniziative capaci di incrementarne la naturale vocazione all’outdoor, alla dimensione sportiva, alla vita all’aria aperta, alla fruizione delle bellezze naturali – commenta l’Assessore al turismo e allo sport Daniele Rembado – Ai nastri di partenza del Val Maremola Trail sono attesi oltre 700 atleti, cifra record è già stata raggiunta oggi a due giorni dalla manifestazione, e si presentano squadre al gran completo da ogni luogo del nord Italia e numerosi campioni nazionali ed internazionali ma anche runners provenienti dalla Francia, dalla Germania, dall’est e nord Europa e i nostri paesaggi spettacolari, tanto vicini al mare quanto a ridosso delle montagne da regalare scorci mozzafiato e panorami da cartolina, in un saliscendi di sentieri tra uliveti secolari, muretti a secco e la selvaggia macchia mediterranea, sono il miglior biglietto da visita per incrementare il potere attrattivo dei nostri territori e potenziarne lo sviluppo turistico. Il Val Maremola Trail si configura come un grande happening sportivo e, risvolto non da poco, importante opportunità per provare a destagionalizzare i flussi turistici – continua l’Assessore – Con convinzione abbiamo sposato nuovamente la proposta degli organizzatori e i numeri ci convincono sempre più che la strada, a suo tempo intrapresa, dell’outdoor è quella giusta e ci confortano nel nostro continuare a lavorare in questa direzione, sostenendo iniziative che privilegiano la vita all’aria aperta e il fare esperienza di emozioni e bellezza, in un’ottica di vera e duratura promozione territoriale tanto che quello del prossimo fine settimana sarà solo l’inizio della lunga stagione outdoor e di sport ad altissimi livelli” conclude Rembado.

“Il Valmaremola Trail è considerata una delle manifestazioni sportive più belle della nostra Regione e, con il tempo, è diventata un riferimento non solo per i trail runners del nord Italia ma anche per molti campioni a livello nazionale e internazionale che amano sceglierla come apertura della stagione agonistica. Il percorso, che per valenza tecnica e spettacolarità dei paesaggi ha sin dalle prime edizioni entusiasmato atleti e appassionati, conferma oggi una marcia in più e l’intero nostro comprensorio, da Pietra a Finale a tutta la Val Maremola fino a Magliolo, diventa lo scenario di un evento che ha proprio nel paesaggio la sua unicità. Con l’appuntamento del prossimo fine settimana, continua l’investimento della nostra Amministrazione nel segmento outdoor in un’ottica di ampia integrazione territoriale, con il coinvolgimento fattivo dei Comuni limitrofi, e di consolidamento della destinazione turistica, corroborando sempre più l’inclinazione sportiva di Pietra Ligure e prosegue il rinnovo e rilancio di questa manifestazione che si conferma essere una potente opportunità di crescita e sviluppo per tutto il nostro territorio e che sosteniamo con impegno e nuovi impulsi – commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – L’appuntamento del prossimo week end, per il quale ringraziamo l’asd Val Maremola e, da subito, tutte le realtà e i volontari coinvolti nell’organizzazione, è un’ulteriore e importante tassello che va a completare un quadro di valorizzazione e promozione integrata dell’intero comprensorio. Da ultimo, ma certamente non per ultimo, non possiamo che ringraziare gli organizzatori per la finalità solidale, attraverso l’adesione al circuito “I run for find the cure”, che connota l’intera manifestazione e nella quale, come amministrazione, ci riconosciamo e condividiamo pienamente”, conclude il Sindaco.

“La manifestazione, giunta ormai alla dodicesima edizione, consolida il suo successo di anno in anno e per il terzo anno ha il suo fulcro a Pietra, confermando la scelta che l’ha vista crescere e avere un respiro e una visibilità internazionali, a sicuro beneficio di tutto il comprensorio e in modo particolare della Val Maremola, nostro luogo del cuore – esordisce il Presidente dell’A.s.d. Valmaremola Paolo Manca – Pietra Ligure è sicuramente la location ideale per perseguire gli importanti obiettivi di sviluppo che ci siamo prefissi, a partire dall’ampliamento del ventaglio di gare con, quest’anno, la novità della Dog Endurance, novità che, insieme al Trail Ultra, alle due distanze classiche e alla camminata non competitiva, porterà ad una sicura crescita in quantità e qualità degli atleti partecipanti – già oggi, a due giorni dall’inizio delle gare, abbiamo raggiunto le 700 iscrizioni – con importanti ricadute sull’economia di tutta la valle e sulla sua capacità attrattiva. Quest’anno, poi, il “Valmaremola” non è soltanto “trail” e gare competitive dall’alto contenuto tecnico ma sono davvero molte le attività fitness gratuite e aperte a tutti che sabato 3 febbraio e domenica 4 alla mattina offriranno lezioni di pilates, spinning, hip hop dance, zumba e camminate per grandi e piccini – continua Manca – Ringraziamo l’amministrazione comunale di Pietra Ligure, da tempo fattivamente impegnata a sviluppare il segmento outdoor, per aver nuovamente accolto la nostra proposta, sostenendo concretamente lo sforzo organizzativo e logistico, comprendendo le grandi potenzialità di crescita insite nel Val Maremola Trail e le enormi possibilità di valorizzazione dell’intero comprensorio che questa manifestazione sportiva può offrire”, conclude il Presidente.

