L’Artigiana del Fungo di Sassello, partner di Radio 104 al prossimo Festival di Sanremo

L’Artigiana del Fungo di Sassello dal 1996 porta in tavola i sapori della Liguria, producendo conserve genuine con i prodotti del territorio. La gamma delle conserve spazia dall’antipasto al dolce ma è il fungo l’elemento principe che viene selezionato, pulito ed invasato manualmente uno a uno. Questa lavorazione, che è unica, nel 2015 è stata premiata tra le 27 migliori creazioni enogastronomiche artigianali d’Italia da Confartigianato. L’Artigiana del Fungo di Sassello di Alessandro Rossi è conforme ai requisiti della norma ISO 900: 2015 per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei funghi, conserve alimentari a base di vegetali, pesce, sottolii e sottaceti.

Con il supporto de L’Artigiana del Fungo, Radio 104 seguirà l’evento con 18 ore di diretta giornaliere a bordo del truck su cui sfileranno cantanti, ospiti e moltissimi giovani cantanti che avranno l’opportunità di esibirsi rigorosamente live e poi ancora: notizie, curiosità, aneddoti dalle voci degli speaker, per non perdere nemmeno un secondo della più importante gara canora nazionale. Le dirette di Radio 104 si potranno seguire in FM e in DAB nazionale oltre che attraverso lo streaming del sito www.radi104.it, le App scaricabili gratuitamente e il Canale 77 “Radio 104 TV” del digitale terrestre a copertura regionale.

