A12, riaprirà sabato l’ingresso al casello di Genova Nervi in direzione Livorno

Posted on

Approvato in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, il nuovo “Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria”. Per il 2023 vi sono stati stanziati 250 mila euro. “Nuovo slancio alle eccellenze del territorio potenziando gli […]