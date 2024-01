Il 2 e 3 febbraio al Galata Museo del Mare – Genova il convegno “Tabarca, l’oltremare genovese, terre e comunità identitarie”

Posted on

Chiara Giuria presenterà la nuova categoria “Orizzonti” Anche Radio 104 Savona Sound partecipa alla 76° Mostra del Cinema di Venezia con il suo staff. Alle 11.15 circa, interverrà in diretta l’inviata Chiara Giuria per raccontarci ciò che sta accadendo alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica a e per presentarci la nuova categoria Orizzonti, dedicata a […]