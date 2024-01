Terzo autovelox abbattuto in due giorni in Provincia di La Spezia: è accaduto a Bolano

Terzo autovelox abbattuto in poche ore in provincia di La Spezia forse dalla stessa persona che ieri ha messo ko due rilevatori di velocità a Vezzano Ligure. E’ accaduto a Bolano in un tratto dove vige il limite di 40/50 km/h. Il Sindaco ha sporto denuncia alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

