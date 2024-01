Imperia, diplomati i primi 22 studenti dell’istituto tecnico superiore agroalimentare

Si sono diplomati 22 studenti al primo corso aperto dall’Istituto tecnologico superiore (Its) Academy dell’Accademia ligure agroalimentare di Imperia.

Il corso, avviato a marzo 2022, ha avuto una durata biennale pari a 1.800 ore suddivise tra teoria, pratica e stage aziendali durante i quali gli studenti hanno potuto apprendere le competenze scientifiche e tecnico professionali per potersi proporre in maniera qualificata e conforme ai più moderni standard operativi alle aziende del settore agroalimentare.

