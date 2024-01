Posted on

E’ accaduto in Via Mignone Continuano gli atti di vandalismo contro le auto in sosta in diverse zone della città. Ad avere una brutta sorpresa sono stati questa mattina i proprietari di alcune auto parcheggiate in Via Mignone che hanno trovato i propri mezzi con i finestrini in frantumi. Immediatamente avvisate le forzed ell’ordine che […]