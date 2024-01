Il Risorgimento dei genovesi. Momenti di storia politica e sociale tra il 1815 e il 1870

Posted on

Savona. La giornata internazionale della Guida Turistica è un’iniziativa istituita dalla World Federation of Tourist Guide Association; in Italia, l’evento é promosso dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche. Durante la giornata, guide abilitate per la provincia o regione in cui si svolge l’iniziativa, mettono la loro professionalità a disposizione del pubblico, offrendo visite guidate gratuite a monumenti […]