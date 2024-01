Sono 23 le persone senza dimora decedute in Liguria in strada nel 2023. Nella statistica resa nota dalla Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, la Liguria si pone al 7° posto nazionale così come Genova tra le città italiane. La Liguria si trova in classifica dopo Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Toscana.

