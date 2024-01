il Comune di Genova stanzia 130.000 euro per la messa in sicurezza della strada di Acquasanta

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio e Lavori Pubblici Pietro Piciocchi e sentito il consigliere delegato in materia di Tutela e Sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua, ha approvato lo stanziamento di 130mila euro per la messa in sicurezza del tratto di via Acquasanta, tra Voltri e il Comune di Mele, colpito da una frana lo scorso 6 gennaio.

I lavori di somma urgenza per il ripristino della strada sono già in fase di esecuzione, dopo essere stati attivati dal Comune di Genova attraverso la Direzione Idrogeologica e Geotecnica, Espropri e Vallate (DIGEV) e affidati all’impresa I.CO.STRA. Tali lavori sono indispensabili per la messa in sicurezza dell’area, a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino dell’ordinaria viabilità stradale.

«Si tratta di lavori indispensabili a garantire il collegamento tra Voltri, Acquasanta e il Comune di Mele, dovuti a un episodio franoso a seguito del quale sono state rilevate, nell’ammasso roccioso affiorante, condizioni particolarmente alterate – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio Pietro Piciocchi – Di qui la necessità di un rapido intervento di ripristino dello stato dei luoghi e di contestuale mitigazione del rischio idrogeologico, che ha reso necessario il ricorso ai lavori di somma urgenza e che verrà completato nel più breve tempo possibile per un pronto ritorno alla normalità della strada, a beneficio dei residenti e delle aziende che operano nella zona».

«L’immediata attivazione della procedura di somma urgenza ha consentito di affidare rapidamente i lavori di messa in sicurezza del costone di roccia pericolante e del tratto stradale interessato dalla frana – aggiunge il consigliere delegato in materia di Tutela e Sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua – Un intervento tempestivo che consentirà di tornare al più presto alla viabilità originaria in un territorio, la Val Leira, molto prezioso per l’entroterra di Voltri, il vicino Comune di Mele e, in generale, per tutta la nostra città».

