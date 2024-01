Liguria, sono 7800 le domande presentate all’INPS per l’assegno di inclusione

Sono oltre 7.800 le domande presentate al momento all’Inps in Liguria per ricevere l’assegno d’inclusione, Il 76% di queste 7800 domande arriva da ex percettori del reddito di cittadinanza. Lo rende noto l’INPS. Le domande per l’assegno d’inclusione presentate in Liguria sono l’1,4% del totale nazionale pari a 563.250 richieste effettive rispetto a un nucleo di percettori potenziali di 737 mila unità.

