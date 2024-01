Albenga, inaugurata Via Papa Giovanni XXIII

È stata via Papa Giovanni XXIII che, grazie all’intervento effettuato dall’Amministrazione Tomatis, ha completamente cambiato volto.

Afferma l’assessore Mauro Vannucci: “Sono veramente soddisfatto poiché grazie agli interventi dei lavori pubblici abbiamo messo in sicurezza gran parte delle strade della nostra città che da quasi trenta anni non venivano ripristinate.

Se si pensa che Albenga conta circa trecento chilometri di strade, tra quelle principali e quelle vicinali, devo dire che abbiamo raggiunto un obiettivo ambizioso.

Naturalmente col prosieguo di questa Amministrazione, si provvederà a sistemare tutte le strade cittadine nessuna esclusa”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “L’intervento di via Papa Giovanni è stato di fondamentale importanza per riportare questa via a essere percorribile, sia a piedi che con i mezzi.

Purtroppo le radici dei pini l’avevano resa per buona parte impraticabile.

Attraverso fondi comunali abbiamo sostituito i pini, rifatto i marciapiedi e riasfaltato la via fino all’intersezione con viale Liguria.

Siamo soddisfatti di essere riusciti a dare questa risposta alla nostra città. Continueremo con impegno sugli interventi gia’ programmati tra marciapiedi e asfalti e continueremo a mappare le necessità e a progettare d computare gli investimenti necessari. Tra gli altri ricordo che a breve provvederemo alla riasfaltatura di strada Cantore Leca”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo voluto terminare la riasfaltatura della via, fino all’intersezione con Viale Liguria, per inaugurare l’intervento di completo restyling di via Papa Giovanni XXIII.

Questo è un intervento che va oltre una semplice riasfaltatura o ripristino, infatti abbiamo restituito alla città una delle sue vie centrali ridando dignità a una strada fondamentale per la viabilità pedonale e veicolare di Albenga. Abbiamo ripristinato i parcheggi, che a causa delle radici dei pini erano diventati inutilizzabili, adeguato l’illuminazione pubblica e migliorato l’aspetto paesaggistico della via grazie alla sostituzione dei pini con alberi di Jacaranda che in primavera, grazie ai loro fiori viola, daranno un impatto suggestivo alla via”

