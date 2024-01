Maltempo, in Liguria raffiche fino a 130 km/h

Vento con raffiche oltre i 130 km/h in Liguria e brusco calo delle temperature. E’ questo lo scenario che interessa la nostra regione. Per quanto riguarda i venti il record è stato toccato a Borzonasca con 130 km orari, a Sori si sono raggiunti i 116 km orari. A Casoni di Suvero, nel comune di Zignago (La Spezia) registrate raffiche da 128 km/h. Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco da Ponente a Levante per alberi caduti e tegole divelte o pericolanti.

