Genova, oggi i casting per i baci della Cartoline della Regione al Festival di Sanremo

Posted on

La Polizia ha arrestato due fratelli di 23 e 27 anni per spaccio di droga nel quartiere genovese di Certosa. Il più giovane perquisito durante un controllo in centro a Genova è stato trovato con addosso 40 stecche di cannabis, per un totale di circa 45 gr, e della somma di euro 40 in banconote […]