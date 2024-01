Genova, responsabile di 10 furti e ricettazione: arrestato albanese

Un giovane albanese responsabile di 10 furti in abitazioni avvenuti nel dicembre scorso e di ricettazione, è stato arrestato. L’indagine, condotta dai militari è stata condotta prevalentemente mediante servizi di pedinamento, analisi dei filmati di videosorveglianza ed escussione di testimoni.

Sono stati ricostruiti in modo puntuale i movimenti dell’uomo, il quale era solito muoversi e operare a bordo di un’autovettura rubata, spesso apponendovi delle targhe di altri veicoli, a loro volta asportate illecitamente ai legittimi proprietari. Nel corso delle perquisizioni domiciliari connesse all’esecuzione della misura cautelare, venivano trovati – presso l’abitazione di un quarantasettenne italiano residente nel medesimo quartiere, affidato in prova ai servizi sociali – alcuni grammi di cocaina e hashish oltre a materiale vario per la pesatura, il taglio e il confezionamento delle sostanze illecite.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti.

