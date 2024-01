Genova, detenuti si barricano in cella e danno fuoco agli oggetti: intervento della Polizia penitenziaria

Un ex detenuto è stato arrestato per aver recapitato con un lancio dall’esterno un grosso pacco contenente droga e cellulari all’interno del carcere di Genova. Quasi contemporaneamente alcuni detenuti si sarebbero barricati in cella mentre altri avrebbero appiccato il fuoco agli oggetti presenti nelle celle. L’intervento degli agenti della penitenziaria, intervenuti per allontanare i detenuti nelle celle che andavano a fuoco, ha evitato una tragedia. Uno dei detenuti ha anche opposto resistenza, il bilancio è di due poliziotti contusi finiti al pronto soccorso.

