Scuola, al via da oggi le iscrizioni alle prime classi di medie e superiori: c’è tempo fino al 10 febbraio

Al via da oggi anche in Liguria le iscrizioni on line per le prime classi di medie e superiori. Le iscrizioni saranno attive fino al 10 febbraio prossimo. Per effettuare la scelta sarà necessario compilare il modulo presente sul sito Unica – La scuola di tutti, del ministero dove sarà possibile trovare anche informazioni utili. Chi, invece, opterà per l’iscrizione al Liceo dovrà attendere il 23 gennaio perchè sono in corso gli aggiornamenti dei moduli informatici di iscrizione.

