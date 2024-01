Diocesi Savona-Noli, torna il corso: “Antiche chiese savonesi”

Anche quest’anno gli uffici per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina promuovono il corso di formazione sulle “Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica”, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti interessati ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e in collaborazione con l’Associazione Gioachino Rossini.

L’iniziativa sarà introdotta dagli organizzatori lunedì 19 febbraio alle ore 15:30 nella sala attigua alla Chiesa San Raffaele al Porto. Seguiranno la relazione di Maurizio Tarrini, docente al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, su “La musica nella cattedrale di Savona. Organi, organisti e maestri di cappella dal XIV al XX secolo” e alle 17:15 la visita guidata all’organo Piccaluga (1764) della Cappella Sistina.

Martedì 12 marzo si parlerà delle “Chiese medievali savonesi” con Furio Ciciliot, già presidente della Società Savonese di Storia Patria, e alle 16:45 si visiteranno l’edificio di culto della Vecchia Darsena e il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo presso la fortezza del Priamar. Il 9 aprile Lorenza Rossi, storica dell’arte e insegnante al Liceo Chiabrera Martini, porterà gli iscritti al corso alla scoperta degli oratori Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, e Santi Pietro e Caterina, in via dei Mille.

Infine il 9 maggio si terranno le visite guidate alle chiese San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, a cura dello storico Roberto Bertola, e Santa Lucia, a cura di Roberto Pizzorno, priore della Confraternita Santi Agostino e Monica. Il corso durerà 10 ore e si svolgerà con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Gli insegnanti e le altre persone interessate dovranno inviare non oltre il 13 febbraio un’e-mail di richiesta di iscrizione all’indirizzo aureliano.deraggi@gmail.com, in cui indicare la casella di posta elettronica personale e il numero di cellulare. Le adesioni degli studenti dovranno essere inoltrate solo dall’istituto di appartenenza sempre entro la stessa data e via e-mail con l’indicazione del docente referente. Per informazioni si può contattare Aureliano Deraggi al 3477931556 oppure Franca Briano al 3270281083​ o a visitasistina@diocesisavona.it.

