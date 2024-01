Sanremo all’incontro per un comprensorio turistico outdoor tra Italia e Francia. Il consigliere Robaldo: “Mettere a sistema i percorsi esistenti”

Si è svolto ieri a Tenda un importante incontro per definire l’impostazione e l’attuazione del progetto “France Italie ALCOTRA – Italia Francia ALCOTRA RivierAlp”, volto a rafforzare la coesione tra le regioni transfrontaliere francesi e italiane attraverso la creazione di un comprensorio turistico outdoor.

Un progetto all’insegna dell’avventura all’aperto, coordinato dal comune di Limone Piemonte, capofila, con il supporto dell’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime e il Conitours Consorzio Operatori Turistici Cuneo Alps per l’area Cuneese.

Per la Liguria hanno partecipato il Comune di Sanremo, il Parco delle Alpi Liguri e la provincia di Imperia.

Per la Francia, il Département des Alpes-Maritimes, la Communauté d’agglomération de la Riviera française – CARF e l’Office de Tourisme Menton Riviera & Merveilles.

Il sindaco di Ville de Tende, Jean Pierre Vassallo, ha portato il suo saluto. Presenti, il consigliere comunale delegato del Comune di Sanremo, Mario Robaldo, e il consigliere dell’Ente di Gestione delle Aree Protette Armando Erbì.

In questa riunione operativa sono stati definiti i criteri che guideranno i percorsi tra monti e costa, Italia e Francia, con riferimento al “Cammino delle ALPI del Mediterraneo” e delle “Ciclovie ALPI del Mediterraneo”: obiettivo, valorizzare il territorio attraverso una proposta turistica condivisa che unisca non solo gli elementi attrattivi ma anche le potenzialità ancora inespresse delle aree interessate che collegano Italia e Francia, attraverso i sentieri più affascinanti delle Alpi Marittime.

“E’ stata una riunione operativa molto interessante – commenta il consigliere comunale Robaldo – durante la quale è stato possibile affrontare le strategie migliori per potenziare e valorizzare gli itinerari che collegano Italia e Francia. L’intento è mettere a sistema i percorsi cicloturistici ed escursionistici già presenti, come quelli dell’Alta Via del Sale, la pista ciclopedonale, i vari sentieri che si affacciano sulla costa. Un collegamento sempre più forte dalle Alpi al mare, dalla Francia alla Liguria”.

