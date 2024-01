Dimensionamento scolastico, Bozzano (Lista Toti): “NEppure un bambino sarà spostato e neppure una scuola verrà chiusa”

“Neppure un bambino sarà spostato e neppure una scuola verrà chiusa. Il dimensionamento scolastico richiesto dal Ministro riguarderà esclusivamente la parte amministrativa. Detto questo, l’assessore regionale alla Scuola e all’Università Simona Ferro è da settimane che si muove in linea con i territori e ripete che l’apertura è massima”. Lo ha affermato Alessandro Bozzano, neo Capogruppo della Lista Toti.

“Tanto rumore per nulla dunque. Preso atto che alle famiglie e ai ragazzi non cambierà nulla, per quanto riguarda l’accorpamento di Savona la scelta di Regione è caduta sull’I.C. Carcare con il Liceo Calasanzio di Carcare esclusivamente perché così indicato dai tecnici. Ma se la richiesta del territorio è un’altra certamente troverà riscontro. Ho personalmente avuto rassicurazioni da parte dell’assessore Ferro, che ringrazio fortemente per l’importante lavoro svolto avendo limitato a due gli accorpamenti necessari sulla nostra provincia”.

“Come ho già ribadito in più sedi se il territorio opta per l’accorpamento tra gli istituti savonesi ne prendiamo atto e modificheremo la delibera regionale. Dal primo giorno ho lavorato a stretto contatto con il territorio, procedendo in accordo e seguendone le indicazioni. Savona godrà ovviamente dello stesso trattamento”.

Informazioni sull'autore del post