Calcio, lo Spezia ufficializza Jagiello

Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Genoa CFC, le prestazioni sportive del calciatore polacco Filip Jagiełło.

Classe 1997, centrocampista dotato di ottima corsa e buona qualità, Jagiełło cresce nella squadra della sua città, il Zagłębie Lubin, per poi trasferirsi in Italia, al Genoa, nella stagione 2019/20, durante la quale debutterà in Serie A totalizzando 11 presenze.

Il passaggio al Brescia nelle due stagioni successive segna per lui la piena affermazione nel calcio italiano, tanto che con la maglia delle rondinelle in Serie B totalizzerà 62 presenze, impreziosite da 9 gol e 7 assist. Ritornato in Liguria, nella stagione 22/23, si rivelerà uno dei grandi protagonisti del ritorno del Genoa in Serie A, con 34 presenze, 4 gol e 2 assist.

Centrocampista dinamico, abile nel palleggio e con ottimi tempi di inserimento, Jagiello può essere impiegato in più ruoli del centrocampo, tanto che in 96 apparizioni in Serie B ha saputo svolgere sia il ruolo di mediano che di mezzala d’inserimento, vista la sua grande duttilità e intelligenza calcistica.

