Autofiori, due canali whatsapp per tenere informati gli utenti

Autostrada dei Fiori, concessionaria autostradale della A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) e della A6 Torino – Savona, comunica l’attivazione di due nuovi canali informativi su WhatsApp dedicati alle tratte autostradali in concessione.

“Grazie ai canali – denominati, rispettivamente, Autostrada dei Fiori – Tronco A6 e Autostrada dei Fiori – Tronco A10 – l’utenza potrà ricevere in tempo reale informazioni e aggiornamenti utili sulla viabilità nelle tratte gestite in concessione dalla concessionaria. Tra di esse, ad esempio, notizie sulla programmazione dei cantieri, eventuali incidenti e chiusure/riaperture di specifiche tratte”, spiegano da Autostrada dei Fiori.

Sulle mappe interattive accessibili dai link dei messaggi WhatsApp sono disponibili utili contenuti per i nostri viaggiatori come la viabilità, le webcam, i prezzi dei carburanti nelle aree di servizio, le stazioni di ricarica elettrica e molto altro ancora. Il nuovo servizio informativo si affianca ai tradizionali canali informativi già utilizzati dalla concessionaria (sito internet, pagina Facebook, canali Telegram e pannelli a messaggio variabile), rafforzando gli strumenti di informazione di Autostrada dei Fiori verso l’utenza autostradale.

Per visualizzare e/o iscriversi ai canali è possibile visitare – da computer o dispositivo mobile – il sito Internet www.autostradadeifiori.it, cliccando poi sul banner in evidenza per accedere alla pagina dedicata.

Autostrada dei Fiori informa che, successivamente all’apertura dei nuovi canali WhatsApp, verrà disattivato il servizio “SMS Informa”. Tutti gli iscritti ne riceveranno comunicazione attraverso un messaggio che li informerà anche dell’attivazione dei nuovi canali su WhatsApp.

