Posted on

Savona. Tutto esaurito, a mezzora dall’inizio, al Teatro Chiabrera di Savona per il ministro delle riforme costituzionali Maria Elena Boschi e la candidata del centro-sinistra Cristina Battaglia. La manifestazione chiude la campagna elettorale del Pd e alleati per le comunali di Savona. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts