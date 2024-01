Calcio, la Sampdoria rimonta in inferiorità due reti al Venezia ma poi cede e ne becca 5

LA Sampdoria gioca una partita dignitosa con grinta e voglia ma le troppe assenza e la mancanza di qualità non lasciano scampo ai blucerchiati soverchiati a Venezia 5-3. La Sampdoria pur brava a rimontare due reti in inferiorità numerica, piomba nuovamente in zona rischio con la salvezza che deve essere l’obiettivo stagionale. La zona retrocessione resta a +3 ma il calendario è terribile: Parma e Cittadella nei prossimi due impegni con il rischio concreto che la squadra non riesca a portare a casa neppure un punto. Insomma, il momento è criticissimo e l’impossibilità da parte della società di intervenire sul mercato complica le cose. Contro i lagunari, si diceva, la Samp ha fatto una partita sufficiente anche se per i padroni di casa è stato facile indirizzare subito la gara a proprio favore: al 14′ la prima rete lagunare con Pohjianpalo che anticipa una difesa svagata e batte Stankovic. La Sampdoria soffre la maggior qualità della squadra di Vanoli ma è presente e pareggia al 31′ con una volata di Yepes in contropiede bravo a servire Benedetti che batte Joronen, al 37′ Ricci entra in ritardo su un avversario e commette fallo: rigore che Pohjampalo trasforma. A complicare tutto il doppio giallo a Benedetti che lascia la Sampdoria in 10: a quel punto la missione diventa impossibile. Infatti, nella ripresa, al 58′ Pohjampalo di testa batte Stankovic, la Sampdoria malgrado tutto se la gioca e trova anche il 3-2 con De Luca al 67′ servito da Depaoli. La Sampdoria addirittura trova il pareggio con Depaoli che di testa fa 3-3 ma la gioia dura pochissimo: al 74′ è Busio a battere di testa Stankovic per il nuovo vantaggio veneto, al 76′ Ellertson fa 5-3.

Venezia-Sampdoria 5-3

VENEZIA (4-3-2-1): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Lella, Tessmann, Busio; Johnsen, Pierini; Pohjanpalo. All. Vanoli.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli, Yepes, Ricci; Benedetti, Verre; De Luca. All. Pirlo.

