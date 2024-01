Calcio, pessima figura dello Spezia a Como: perde 4-0, la C è vicina

Spezia travolto e umiliato a Como dove viene spazzato via dai Lariani con un perentorio 4-0 che acuisce la crisi dei liguri sempre più in fondo alla classifica e in piena zona retrocessione. Partita mai in discussione con la squadra di D’Angelo presa letteralmente a pallonate dagli avversari. Il Como prima di passare al 27′ con Da Cunha aveva colpito due legni con Cutrone; al 37′ raddoppio del Como con Cutrone; al 59′ tris di Gabrielloni prima del poker di Da Cunha al 63′. Lo Spezia si rende pericoloso con Esposito all’86’ ma il tiro va fuori.

