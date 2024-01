Accorpamenti scolastici, il PD Savonese attacca la REgione: “La legge è sciagurata”

“Ancora una volta Regione Liguria opera come un elefante in una cristalleria, non solo non ascoltando i territori ma anche dichiarando in note ufficiali cose facilmente smentibili, come si può riscontrare in base ad altre note ufficiali. Nessuna ‘precedente interlocuzione in cui sia stato trovato l’accordo’ con la Provincia di Savona. Al contrario si era concordato di ragionare per il nuovo piano di dimensionamento su un medio lungo periodo. Quello che ha fatto la Regione è inaccettabile sul piano istituzionale ma anche sul piano politico“. Lo rende noto il PD Savonese

“La legge sul dimensionamento, per contenuti e metodi, è sciagurata. Applicarla in questa maniera dimostra l’assenza di progettualità nei confronti dei territorio e la lontananza dalla realtà quotidiana in cui dirigenti, insegnanti e operatori si trovano a lavorare. La ripartizione dei numeri totali sulle province è sproporzionata e non tiene conto dei necessari ragionamenti legati alle peculiarità dei territori. I tagli non possono essere accettati sui servizi fondamentali come scuola e sanità che al contrario andrebbero potenziati“.