Genova, doppio record storico per il Porto: transitati tra crociere e traghetti oltre 4 milioni di turisti

Al via all’Università degli Studi di Genova il primo master universitario di 1° livello in Europa in turismo inclusivo ‘INclusive TOURism Manager’ promosso da Università di Genova e Aism in qualità di opinion leader. Il Master viene finanziato attraverso le risorse del Progetto europeo IN-TOUR, che vede Aism ente capofila con l’obiettivo di far crescere […]