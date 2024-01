Lotto, a La Spezia colpo da oltre 124 mila euro

Il Lotto premia la Liguria. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a La Spezia sono stati vinti 124.750 euro grazie a 6 ambi, quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota Nazionale, la vincita più alta di giornata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 45 milioni dall’inizio dell’anno.

