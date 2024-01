Il crollo di un muraglione ha interessato il quartiere genovese di Castelletto in Via Piaggio. Fortunatamente la frana non ha interessato la viabilità ma ha costretto allo sfollamento di 4 persone residenti al primo piano di un condominio. Sul posto sono intervenuti sia la Municipale che i vigili del fuoco in attesa del sopralluogo che si svolgerà oggi.

