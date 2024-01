Disagi sulla A26 tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona a causa di un tir che ha urtato la parete della galleria Lagoscuro dove sorge un cantiere. Per questo motivo il tratto è stato chiuso per rimuovere il mezzo pesante, 9 i km di coda che si sono formati. Il tratto è stato riaperto intorno alle 16.

