Savona, il presidente della Provincia Olivieri ha incontrato il nuovo Prefetto De Rogatis

“E’ con grande piacere che questa mattina ho potuto ufficialmente accogliere a Palazzo Nervi Sua Eccellenza dottor Carlo De Rogatis, nuovo Prefetto di Savona, che sostituirà il dottor Enrico Gullotti, ormai entrato a far parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia”. Lo rende noto il Presidente della Provincia di Savona, Olivieri.

“Dall’incontro – prosegue Olivieri -, che ci ha permesso non solo di conoscerci personalmente, ma anche di confrontarci sulle tematiche operative più urgenti per il territorio provinciale, è da subito emersa un’immediata e reciproca sintonia di intenti che, sono certo, ci permetterà di approcciarci in maniera rapida e proficue alle singole questioni, traguardando con rapidità soluzioni efficaci e puntuali per l’intera comunità savonese”.

“Certo quindi dell’ottima collaborazione che andremo ad attivare, colgo quest’occasione per esprimere al dottor De Rogatis il mio più sincero augurio per questa nuova esperienza professionale”, conclude il presidente Olivieri.

In mattinata il nuovo Prefetto ha incontrato anche il sindaco della città capoluogo Marco Russo.

“Benvenuto a Carlo De Rogatis, nuovo prefetto di Savona che ringrazio per essermi venuto a trovare in Comune – dichiara Russo – Nel nostro primo incontro abbiamo parlato di Savona, dei suoi punti forti e delle criticità. Ho apprezzato lo stile sobrio e pragmatico di De Rogatis la cui grande esperienza farà sicuramente bene alla nostra città.

Sono certo che potrà proseguire la stretta collaborazione tra Prefettura e Amministrazione Comunale che ha caratterizzato questi anni.

Nei giorni scorsi avevo anche salutato il prefetto uscente, Enrico Gullotti, che ha lasciato Savona per un nuovo e prestigioso incarico in Sicilia e lo ringrazio per la grande collaborazione, per l’amore e per la voglia di conoscere Savona. Auguro sia a De Rogatis sia a Gullotti un buon lavoro”.

