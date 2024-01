Rapallo, intitolata la prima via italiana a Gian Luca Vialli

Decine di persone hanno partecipato all’inaugurazione della nuova via dedicata a Gian Luca Vialli ex giocatore di Cremonese, Sampdoria e Juventus. Il viale si trova nei pressi dello stadio Macera. Presenti, oltre al Sindaco Bagnasco anche tifosi ed ex compagni della Samp scudettata tra cui: Lanna, Pagliuca, Mannini. Al termine spettacolo pirotecnico. I Promotori dell’iniziativa sono stati i consiglieri Salvatore Alongi e Vittorio Pellerano, in accordo con il presidente della U.C. Sampdoria Marco Lanna.

