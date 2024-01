Nuovo incidente sul lavoro in Liguria. A Genova, un operaio di 50 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito a un occhio da un tubo metallico in un cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il vittima in codice rosso al San MArtino du Genova. Sono in corso le indagini degli ispettori della ASL 3 per ricostruire la dinamica del fatto.

