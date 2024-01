A10, auto in fiamme tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia: tratto chiuso (aggiornamenti)

Coda di 2 km sulla A10 tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia a causa di un mezzo pesante andato a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autobotte con il tratto compreso tra Arenzano e Varazze chiuso. Aspi consiglia di uscire ad Arenzano per i veicoli in arrivo da Genova e per chi deve andare in direzione di Ponente di entrare direttamente a Varazze.

