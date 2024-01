Oggi è la Festa del Tricolore: le origini della nostra bandiera

Il 7 gennaio del 1797 il Tricolore veniva adottato per la prima volta come bandiera nazionale, diventando il simbolo della Repubblica Italiana e di unione per gli italiani. Il tricolore comparve per la prima volta a Genova su una coccarda il 21 agosto 1789, anticipando di sette anni il primo stendardo militare verde, bianco e rosso. Questa celebrazione commemora la prima adozione ufficiale del tricolore come bandiera nazionale da parte della Repubblica Cispadana, che avvenne a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, a seguito della Rivoluzione francese e della discesa di Napoleone Bonaparte in Italia; la Repubblica Cispadana propugnò tra i suoi ideali l’autodeterminazione dei popoli. Il primo stendardo militare verde, bianco e rosso, a tre bande verticali, era stato adottato dalla Legione Lombarda a Milano l’11 ottobre 1796.