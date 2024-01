Un anno fa moriva Gian Luca Vialli, Toti: “Leggenda che ha lasciato il segno”

Esattamente un anno fa moriva Gian Luca Vialli, indimenticabile giocatore della Sampdoria e della Nazionale Italiana, mancato dopo una lunga malattia.

“Un anno fa ci lasciava un uomo dai grandi valori, una leggenda che ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo: Gianluca Vialli. La Liguria non lo dimentica. L’8 al Teatro Carlo Felice verrà ospitato l’unico evento ufficiale in suo ricordo “My name is Luca. Ballata per Vialli”. Il ricavato della serata servirà per sostenere i progetti benefici per cui Vialli si era impegnato con la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla SLA”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

