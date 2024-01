Posted on

Uno degli arrestati durante il blitz antidroga che ha portato all’arresto di 4 persone trovate in possesso di armi e droga, è deceduto nel sonno per cause in via di accertamento mentre era ristretto nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri del capoluogo ingauno. Il giovane, con problemi legati all’uso di droga, era stato […]