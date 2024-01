Capodanno ok a Genova con il 75% delle camere d’albergo prenotate

Numeri importanti per il turismo ligure anche nel ponte di Capodanni. Secondo i dati di Confindustria Turismo, nell’ultimo fine settimana del 2023 l’occupazione delle camere d’albergo a Genova si è attestata attorno al 75%, mentre per la notte del 31 dicembre la percentuale è salita sopra l’80%.

“Anche il mese di dicembre è ormai un periodo importante dal punto di vista turistico per la nostra regione – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti –. Prosegue il percorso di destagionalizzazione di quella che rimane una delle industrie più importanti per l’economia ligure e per l’occupazione, un settore capace sempre di più di generare lavoro e ricchezza 12 mesi l’anno. Per questo proseguiamo, come abbiamo fatto fin dall’inizio del nostro mandato, a lavorare per promuovere la Liguria, le sue destinazioni e le sue eccellenze, convinti che questa terra sia la meta ideale per ogni tipo di turista in ogni stagione dell’anno grazie una mix unico di mare, cultura, tradizioni enogastronomiche, proposte, eventi e possibilità legate all’outdoor”.

Informazioni sull'autore del post