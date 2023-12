“PiantiAmo il Futuro”: l’iniziativa del Comune di Sanremo e dei Rengers d’Italia per donare nuova vita agli alberi di Natale

Posted on

Un uomo di origini bulgare responsabile di un cantiere è stato arrestato oggi a Ventimiglia con le accuse di sfruttamento dei lavoratori e intermediazione illecita. Nel cantiere lavoravano in nero 4 persone che percepivano 30 euro per 10 ore di lavoro. I carabinieri hanno accompagnato le 4 persone in Questura per le verifiche di rito. […]