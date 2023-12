Il Sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, ha tracciato il bilancio dell’attività dell’Amministrazione Comunale per il 2023.

“Un altro anno intenso con importanti e significativi risultati per il Comune di Quiliano. Gestito da un’Amministrazione e da una maggioranza Consiliare compatta e determinata a governare nell’interesse civico della comunità dell’intero Comune, senza diatribe di carattere politico e

amministrativo. In questi anni difficili (due alluvioni, la pandemia, la guerra, aumento dei costi energia e servizi, la peste suina) il Comune di Quiliano ha gestito queste problematiche in modo compatto con esperienza e determinazione ottenendo importanti risultati.

Questa Amministrazione ha lavorato in sinergia con le politiche di sviluppo comprensoriale, in collaborazione con le altre Amministrazioni locali e sovraordinate, mantenendo la sua autonomia di

azione. Il tema finanziario dell’Ente è il tema centrale a cui ogni Amministrazione deve rispondere in modo prioritario. Nonostante le difficoltà storiche del Bilancio Comunale di Quiliano (ampiamente riconosciute da tutte le diverse Amministrazioni che si sono succedute) e le criticità emergenziali

non prevedibili che ci hanno colpito durante l’intero mandato amministrativo, abbiamo comunque mantenuto e continueremo a mantenere il principio della programmazione, unitamente ad un attento presidio della gestione finanziaria e la ricerca di possibili finanziamenti, il Bilancio Comunale è

solido. Proprio per dare un forte e sensibile segnale di cambiamento siamo riusciti a fronteggiare le maggiori spese attraverso una costante attività di recupero dell’evasione fiscale sull’IMU e sulla TARI, con riferimento alle annualità pregresse, in conseguenza dell’informatizzazione e potenziamento dell’Ufficio Tributi. Inoltre, siamo riusciti a gestire il fondo di cassa con equilibrio, non abbiamo attivato nuovi mutui e non siamo mai ricorsi all’anticipazione di tesoreria, abbiamo

fronteggiato i numerosi pagamenti degli stati di avanzamento delle opere pubbliche, nell’attesa di ottenere i relativi rimborsi a seguito dei rendiconti inviati allo Stato o alla Regione.

Durante il nostro mandato siamo riusciti ad ottenere un importantissimo risultato, confermato anche per il Bilancio Preventivo 2024/2026: anche per il prossimo anno vengono mantenute immutate le aliquote sulle tasse e sui tributi locali, e non ci sono aggravi a carico dei nostri concittadini.

Sul piano dei Lavori Pubblici abbiamo continuato ad elaborare una importante banca progetti e a partecipare alle richieste di finanziamenti.

Nel corso del nostro mandato sono stati aperti ben 55 cantieri di opere pubbliche in tutto il territorio comunale, con riferimento a tutte le frazioni, alla viabilità comunale interna, alle aree sensibili, agli immobili scolastici, e al recupero del patrimonio comunale. Le due alluvioni del 2019 e del 2021

hanno comportato infatti un ingente lavoro da parte degli Uffici Comunali e l’avvio di decine di lavori per una spesa complessiva di euro 7.287.394,55 (per la quasi totalità coperta con fondi dello Stato). Inoltre gli ulteriori finanziamenti ottenuti per la messa in sicurezza del Rio Santo, delle scuole primarie “Don Peluffo” e “Peressi”, unitamente a quelli per il restauro di Villa Maria e la

coibentazione energetica del palazzo comunale, ci hanno permesso di ottenere ulteriori contributi.

La spesa complessiva in conto capitale investita in questi quattro anni e mezzo di mandato ammonta a euro 14.663.861,86. Per garantire la piena funzionalità dell’attività scolastica nei plessi delle scuole primarie di Quiliano e Valleggia, dove sono in corso e programmati per il prossimo anno importanti lavori strutturali e di riqualificazione energetica, abbiamo previsto il trasferimento

temporaneo delle classi presso altri immobili scolastici. Attualmente gli alunni della scuola “Don Peluffo” stanno frequentando le lezioni presso il centro servizi di Piazza Costituzione e l’ex sede dei Club Sportivi Quilianesi, appositamente riqualificata. Per il trasferimento degli alunni della

scuola primaria “Peressi”, per l’anno scolastico 2024/2025, è prevista l’effettuazione di lavori in alcuni locali dell’ex Società di Mutuo Soccorso “Aurora”, dove troveranno sede tre classi. Le altre

classi verranno invece trasferite presso la scuola statale “Ai martiri della libertà”. In questo modo riusciremo a garantire la permanenza degli alunni di Quiliano presso strutture situate nella stessa località, come pure per quelli di Valleggia, evitando aggravi di trasporto a carico delle famiglie.

L’immobile ex Aurora dovrà quindi mantenere una destinazione di interesse pubblico generale, a beneficio delle comunità e in particolare di Valleggia. Altresì ci troveremo con immobili di proprietà comunale riqualificati che potranno, alla fine dell’utilizzo scolastico, rimane a disposizione dei servizi pubblici comunali.

Anche nell’anno 2023 abbiamo lavorato con scrupolo per ricostruire i Servizi Sociali mantenendo i bandi per i buoni affitto che sono stati finanziati dallo Stato fino all’anno 2022, e comunque mantenuti con costi a nostro totale carico per l’anno 2023. Abbiamo sviluppato un rapporto serrato con l’Ambito socio-assistenziale di Vado Ligure per ottenere pari dignità e diritti a favore della

comunità quilianese, e da alcuni mesi è stato reinternallizzato il Servizio di Assistenza Domiciliare che può contare su un controllo continuo da parte delle nostre assistenti sociali. Abbiamo mantenuto l’esenzione dal pagamento dei servizi a domanda individuale da parte delle famiglie con I.S.E.E.

debole, o comunque sempre la spesa proporzionata. Anche nel 2023 sono stati confermati i servizi avviati in questi anni. L’Amministrazione ha rinforzato o avviato una gamma articolata e progressiva di iniziative volte al supporto e stimolo delle responsabilità familiari, tra cui le ricche iniziative ludico culturali di “Estate Ragazzi”, l’offerta condivisa con l’I.C. di Quiliano di libri scolastici in comodato, iniziative specifiche rivolte alla fascia d’età 0/6 anni come i progetti

sperimentali “BENVENUTO-QUI”, il servizio bimbo-genitore “BABY-QUI”, il Centro Estivo “RIPARTIAMO” e il doposcuola “JO-COMPITO” con annesso “INVEXENDU”, il primo embrione di ludoteca e il programma “Estate Ragazzi”; Con il Nido “Piccole Birbe “ si è attivato il servizio di

“Giococolteca”. Inoltre abbiamo incrementato l’attività della Biblioteca civica attraverso rassegne, eventi culturali e con l’acquisto di centinaia di nuovi libri, avvalendoci dei rilevanti finanziamenti ottenuti dallo Stato. Nel corso del 2023 è continuato l’importante progetto del “MUSAQ – Music & Street Art Quiliano Contest”, del “Premio Città di Quiliano – Premio Nazionale per la Canzone

d’Autore Emergente”, degli eventi di Villegendo, di “Premio Quiliano Cinema 2023”,

l’organizzazione dei corsi universitari della terza età “UNIQui” e il progetto “Cosa bolle in pentola” di stagione teatrale. Attivato dal 2022 il Progetto “Libri, autori, illustratori. Per leggere meglio… QUI!” che ha visto coinvolti autori, illustratori ed esperti in aggiornamenti per gli insegnanti e laboratori per gli alunni delle scuole del territorio, finanziato in parte dal Centro per il libro e la lettura.

Al momento del nostro insediamento la funzione gestionale del turismo risultata affidata ad un altro Comune. Inoltre Quiliano non faceva neppure parte degli accordi intercomunali del circondario per la promozione del turismo sostenibile e dell’outdoor. Abbiamo creato l’Ufficio Turismo, effettuato una mappatura digitale dei sentieri, creato le nuove carte turistiche e realizzato i percorsi digitali:

tutto questo lavoro è confluito nel nuovo portale turistico della Città di Quiliano e nell’inserimento dei sentieri di Quiliano nella REL, la Rete Escursionistica della Liguria. Entrando nell’accordo di programma “Valbormida Outdoor” bando i cui lavori sono stati ultimati proprio in questi giorni di fine anno. Abbiamo firmato recentemente il Protocollo d’intesa tra 24 Comuni per la progettazione

di azioni condivise, con i territori delle valli del Bormida e dell’Erro, volte alla promozione del turismo e delle tipicità dei rispettivi patrimoni culturali e ambientali; si definiranno progetti con individuazione di strategie di marketing territoriale e turistico promuovendo un marchio univoco.

Siamo ormai inseriti in un vero e proprio circuito intercomunale che ci permetterà di estendere l’azione di promozione e sviluppo del territorio in un’ottica di rilancio e valorizzazione dell’entroterra, con riguardo ai sentieri escursionistici e all’outdoor. Abbiamo inoltre già pronto il progetto definitivo per i lavori di realizzazione della pista ciclabile, che è stato anche inserito nel programma degli interventi della Regione Liguria. Ora intendiamo lavorare per ottenere i relativi

finanziamenti. Nell’ambito delle tematiche ambientali, si sottolinea il rapporto positivo e costruttivo svolto con la Rete dei Comuni Sostenibili sia attraverso le schede di monitoraggio sulle attività delle politiche di

sostenibilità, sia partecipando al progetto “Comuni Sostenibili On the Road”: è infatti imminente la diffusione su YouTube di un ampio documentario dedicato a Quiliano, al suo territorio e alle eccellenze locali. Il Comune di Quiliano ha ricevuto la “Bandiera Sostenibile 2023”, un’ulteriore

tappa significativa nel percorso di sviluppo del nostro territorio regolato da strumenti di programmazione e da strategie di sviluppo sostenibile riferite all’Agenda 2030, ed anche ad azioni virtuose e riferibili ad un sistema di valutazione e misura.

Si è iniziato considerando la sostenibilità come un indirizzo etico di crescita e un vantaggio qualitativo, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Nel particolare riguardo ai Piani PEBA e PAU, abbiamo pensato al rispetto dei diritti delle persone più fragili trasformandolo in un impegno politico e civile. Per questo abbiamo iniziato un percorso che agisce sull’inclusività iniziando a considerare il diritto all’uguaglianza ed alla diversità. I PEBA mirano a

rafforzare e qualificare le condizioni di accessibilità degli edifici e dei luoghi urbani ed extraurbani da parte di coloro che li abitano senza distinzione di genere, classe d’appartenenza, età, stato di salute. L’obiettivo più ampio è quello di realizzare un Sistema Urbano accessibile e inclusivo nel

suo complesso che potrà svilupparsi sul territorio di Quiliano anche in prospettiva futura. Un altro ambito di intervento è stato rivolto alla creazione di iniziative volte alla promozione dei prodotti tipici del territorio. Abbiamo quindi rilanciato la De.Co. (Denominazione Comunale), creato un apposito Registro Comunale, e ottenuto il riconoscimento dei vari prodotti quilianesi da parte della Regione Liguria. Inoltre non è mancato il sostegno e la promozione dei vini di Quiliano

mediante l’adesione alla rete delle enoteche della Liguria, con il supporto del CERSSA di Albenga, e coinvolgendo le numerose attività locali collegate all’agricoltura e alla produzione alimentare.

Un’azione, questa, che è stata premiata anche attraverso l’apertura di nuove attività di impresa del settore durante questi anni del nostro mandato. Abbiamo partecipato al Salone dell’Agroalimentare di Finale Ligure e, in collaborazione con le diverse realtà del territorio, sono stati realizzati gli eventi “Ulivangando”, “Albicocca Valleggia”, “Granaccia e Rossi di Liguria”, “Quiliano Natura”

per tutto il mese di settembre e “Quiliano in Fermento”.

Abbiamo organizzato a Quiliano importanti iniziative tra cui il convegno pubblico sul tema “Il lupo, le persone e i territori. Prevenzione, monitoraggio e piani d’azione condivisi” e il seminario “Luogo sicuro – manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”.

Sono stati consolidati i rapporti di amicizia internazionali e nazionali in particolare con l’Amministrazione Comunale di Ajdovščina (Slovenia), e con loro abbiamo realizzato il progetto “Twinning In Community” del Comune di Quiliano (Italia) e del Comune di Ajdovščina (Slovenia) – presentato attraverso il portale dell’Unione Europea lo scorso settembre relativamente al bando

europeo CERV-Town Twinning – valorizza le esperienze dei due Paesi. In programma nuove iniziative e progetti da condividere per le due città: il Gemellaggio tra il Comune di Quiliano e quello di Fleurville “Giuramento della Fraternità Europea” e il Protocollo d’Intesa con il Comune di

Costigliole Saluzzo, finalizzati alla reciproca valorizzazione del territorio e dei prodotti locali”.

